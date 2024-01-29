В Петербурге задержали троих треш-блогеров, снимавших избиения прохожих на камеру

Установлено, что автором контента является человек, уже попавший в поле зрения полиции в конце прошлого года. Всего были задержаны и доставлены в полицейский участок трое петербуржцев. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации и определяют роль каждого задержанного в конфликте.