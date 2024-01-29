Среди погибших оказался тренер: четыре человека разбились насмерть в аварии с автобусом, который вез детскую команду после соревнований в Уфе

Авария случилась на 289-м километре Серовского тракта. У автобус Youtong, в котором находились 18 подростков 15−16 лет, их тренер и водитель, лопнуло колесо, и он столкнулся с легковым Citroen. После удара обе машины вылетели в кювет. Французскую иномарку буквально смяло. Находившиеся в ней водитель и два пассажира скончались на месте происшествия.