Среди погибших оказался тренер: четыре человека разбились насмерть в аварии с автобусом, который вез детскую команду после соревнований в Уфе

Сегодня, 29 января, в Свердловской области четыре человека погибли в ДТП с автобусом, который вез детскую хоккейную команду «Кедр» в Новоуральск из Челябинской области после соревнований в Уфе. Об этом сообщили коллеги из «КП-Екатеринбург».
Авария случилась на 289-м километре Серовского тракта. У автобус Youtong, в котором находились 18 подростков 15−16 лет, их тренер и водитель, лопнуло колесо, и он столкнулся с легковым Citroen. После удара обе машины вылетели в кювет. Французскую иномарку буквально смяло. Находившиеся в ней водитель и два пассажира скончались на месте происшествия.
В автобусе тяжелые травмы получил 67-летний тренер детской команды Виталий Плешков, добавили в «КП-Екатеринбург». Он скончался во время госпитализации в машине скорой помощи. Наставник юных спортсменов более 400 лет проработал тренером. У него остались жена, дочь и 20-летний внук.
В аварии также пострадали трое хоккеистов. Один из них в тяжелом состоянии, сейчас он находится в больнице Екатеринбурга. Еще двое спортсменов госпитализировали в лечебницу Новоуральска.