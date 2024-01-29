Полиция установила всех жертв аварии с участием детской команды из Новоуральска

ДТП произошло на 289 километре Серовского тракта, когда ХК «Кедр» возвращался из Уфы. Команда была на соревнованиях в Уфе, но доехать до Екатеринбурга на поезде не смогла. Не было билетов. Поэтому коллективу 67-летнего тренера Виталия Плешкова пришлось сделать пересадку в Челябинске.
Под Невьянском у автобуса лопнуло колесо и он протаранил «Ситроен». Водитель и двое пассажиров иномарки погибли на месте. Виталий Плешков скончался в машине скорой помощи.
— На короткий промежуток времени движение транспортных потоков в оба направления на участке дороги, где произошло ДТП, приостанавливалось для того, чтобы извлечь поврежденный автобус и иномарку из кювета. Сейчас движение возобновлено. Иномарка получила серьезные повреждения и маловероятно, что подлежит восстановлению, — пояснил полковник Горелых.
Следственный комитет и прокуратура проводят проверку. Точное число пострадавших уточняется. В автобусе было 18 хоккеистов. Двое доставлены в больницу Новоуральска, еще один — в Екатеринбург.