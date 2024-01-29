Полиция установила всех жертв аварии с участием детской команды из Новоуральска

— На короткий промежуток времени движение транспортных потоков в оба направления на участке дороги, где произошло ДТП, приостанавливалось для того, чтобы извлечь поврежденный автобус и иномарку из кювета. Сейчас движение возобновлено. Иномарка получила серьезные повреждения и маловероятно, что подлежит восстановлению, — пояснил полковник Горелых.