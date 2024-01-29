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Полиция установила всех жертв аварии с участием детской команды из Новоуральска

Погибли три человека из «Ситроена» и тренер ХК «Кедр».
В Свердловской области автобус с детской хоккейной командой попал в аварию: два человека погибли
Источник: предоставлено Валерием Горелых

Полиция установила всех жертв аварии с участием детской команды из Новоуральска. Об этом сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

ДТП произошло на 289 километре Серовского тракта, когда ХК «Кедр» возвращался из Уфы. Команда была на соревнованиях в Уфе, но доехать до Екатеринбурга на поезде не смогла. Не было билетов. Поэтому коллективу 67-летнего тренера Виталия Плешкова пришлось сделать пересадку в Челябинске.

Под Невьянском у автобуса лопнуло колесо и он протаранил «Ситроен». Водитель и двое пассажиров иномарки погибли на месте. Виталий Плешков скончался в машине скорой помощи.

— На короткий промежуток времени движение транспортных потоков в оба направления на участке дороги, где произошло ДТП, приостанавливалось для того, чтобы извлечь поврежденный автобус и иномарку из кювета. Сейчас движение возобновлено. Иномарка получила серьезные повреждения и маловероятно, что подлежит восстановлению, — пояснил полковник Горелых.

Следственный комитет и прокуратура проводят проверку. Точное число пострадавших уточняется. В автобусе было 18 хоккеистов. Двое доставлены в больницу Новоуральска, еще один — в Екатеринбург.