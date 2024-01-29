Семью из Башкирии расстреляли из травматических пистолетов

Тогда якобы уфимец с «товарищами» приехал в Шингак-куль и расстрелял главу семейства Максима.
«Все произошло из-за личной неприязни. Он — друг детства, мы учились в одном классе. Конфликт между нами произошел из-за того, что этот “друг” денег у меня занял и не отдавал. Чтобы не отдавать и дальше, приехали ребята на двух машинах. Начали в меня стрелять: лицо и ноги прострелили. Да, меня еще пытались обвинить в поджоге дома и машины. Тогда дело убрали в архив, никого не нашли», — рассказал в беседе с журналистом «Башинформа» Максим.
Второй инцидент случился вчера ночью. Тот же уфимец, возможно, вспомнил старую обиду, и с друзьями вновь нагрянул к семье. В хозяев дома, их гостей и родственников стали стрелять на глазах у испуганных детей. Глава семейства успел сломать стрелку нос. Пострадавших от стрельбы хозяев увезли в районную больницу.
«Спустя годы даже с ним не пересекался. А тут, накануне он со мной связался, начал обвинять в чем-то, я даже не понял его. Я сказал, не звонить мне. Он стал угрожать, что я пострадаю. Вчера мы находились в гараже при доме, тут же были и дети, 1 и 3 лет. Все произошло, как в фильме. Забежали люди в масках, стали стрелять. Попали в моего товарища на улице у гаража — он в тот момент собилася домой. Забежал обратно. Они следом — человек 6−7. Стреляли в брата, по девчонкам. Я был в машине, удалось внезапно выбить у одного пистолет, он остался у нас. Быстро закрыли двери. Две машины без номеров задержали сотрудники ГИБДД. В целом, было 11 человек. Стреляли четверо. И все из личной неприязни», — сказал собеседник информагентства.
Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе минздрава РБ, двое пострадавших отказались от госпитализации — наблюдаются амбулаторно, одного пациента скорая доставила в больницу № 21.
«Дети уцелели. Пострадала сестра моей жены — ей в затылок попали, и мой друг. По машине стреляли, которая в гараже стояла. Мне всколзь попала пуля — в этот раз повезло», — отметил Максим.
По его словам, сейчас все задежранные находятся в полиции.
«Все идут в “отказ”. У меня изъяли телефон, у них — нет. Сейчас будет очная ставка», — добавил глава семейства.
«Башинформ» обратился за комментарием по поводу случившегося в пресс-службу МВД по РБ.
«28 января в ОМВД России по Чишминскому району зарегистрированы заявления от 29-летнего местного жителя о поджоге его автомашины и встречное заявление от местных жителей, 36 и 42 лет, по факту умышленного причинения им вреда здоровью. В настоящее время по данным фактам проводятся проверки, оценивается причиненный ущерб. Пострадавшим выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки и медэкспертиз будет принято процессуальное решение», — проинформировали в пресс-службе МВД по РБ.