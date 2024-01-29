Семью из Башкирии расстреляли из травматических пистолетов

«Спустя годы даже с ним не пересекался. А тут, накануне он со мной связался, начал обвинять в чем-то, я даже не понял его. Я сказал, не звонить мне. Он стал угрожать, что я пострадаю. Вчера мы находились в гараже при доме, тут же были и дети, 1 и 3 лет. Все произошло, как в фильме. Забежали люди в масках, стали стрелять. Попали в моего товарища на улице у гаража — он в тот момент собилася домой. Забежал обратно. Они следом — человек 6−7. Стреляли в брата, по девчонкам. Я был в машине, удалось внезапно выбить у одного пистолет, он остался у нас. Быстро закрыли двери. Две машины без номеров задержали сотрудники ГИБДД. В целом, было 11 человек. Стреляли четверо. И все из личной неприязни», — сказал собеседник информагентства.