У троих жителей Калининградской области нашли карты с секретными объектами

«УФСБ России по Калининградской области пресечена противоправная деятельность трех жителей региона <…> в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задокументирован факт незаконного получения и хранения фигурантами карт местности Калининградской области, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. В результате экспертизы, проведенной специалистами штаба Балтийского флота, установлено, что в картографических материалах содержатся достоверные и секретные данные», — говорится в сообщении.