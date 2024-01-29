СМИ узнали, почему американские военные не предотвратили атаку на свою базу

В воскресенье вечером Центральное командование ВС США заявило, что трое американских военнослужащих погибли, 25 получили ранения в результате атаки с использованием беспилотника, которая была совершена в воскресенье на военную базу США на границе Сирии и Иордании. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США, безусловно, ответят на атаку против своих военных на Ближнем Востоке, выберут время и способ для этого.