СМИ узнали, почему американские военные не предотвратили атаку на свою базу

В воскресенье вечером Центральное командование ВС США заявило, что трое американских военнослужащих погибли, 25 получили ранения в результате атаки с использованием беспилотника, которая была совершена в воскресенье на военную базу США на границе Сирии и Иордании. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США, безусловно, ответят на атаку против своих военных на Ближнем Востоке, выберут время и способ для этого.
По информации издания, вражеский дрон приближался к базе в то же время, когда на базу возвращался американский дрон.
Отмечается, что, по мнению должностных лиц, вражеский дрон запустили из Ирака «поддерживаемые Тегераном боевики». Однако чиновники пока не нашли доказательств того, что за атакой стоял Иран.
Издание пишет, что США на фоне произошедшего рассматривают возможность нанесения ударов по «боевикам» в Ираке, Сирии и Иране, хотя должностные лица признают, что атаки на территории Ирана представляются менее вероятными.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.