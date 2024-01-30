Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи Алматы

Накануне министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов на аппаратном совещании раскритиковал работу структурных и территориальных подразделений МЧС по подготовке и реагированию к сейсмическим явлениям. Речь идет о землетрясении, которое ощутили жители Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областей, а также Шымкента и Астаны в ночь на 23 января. Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали 5 баллов.