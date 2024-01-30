КНДР провела третье за неделю испытание крылатых ракет

28 января с подлодки были запущены крылатые ракеты КНДР «Пульхвасаль-3−31», которые пролетели 7421 сек. и 7445 сек. над Японским морем и «точно поразили цель на острове», утверждали северокорейское агентство. Пуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. В тот же день сообщалось о запуске нескольких ракет с восточного побережья Северной Кореи.