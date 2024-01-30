Жителей многоэтажки в Новосибирске эвакуировали из-за аммиака в вентиляции

Жителей одной из многоэтажек в Новосибирске ночью пришлось эвакуировать. Причиной инцидента стала забившаяся вытяжка, которая привела к скапливанию аммиака в туалете одной из квартир на третьем этаже. Концентрация химического вещества втрое превысила норму. Сообщение об этом было опубликовано в телеграмм-канале Мash_Siberia.