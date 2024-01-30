Жителей многоэтажки в Новосибирске эвакуировали из-за аммиака в вентиляции

Жителей одной из многоэтажек в Новосибирске ночью пришлось эвакуировать. Причиной инцидента стала забившаяся вытяжка, которая привела к скапливанию аммиака в туалете одной из квартир на третьем этаже. Концентрация химического вещества втрое превысила норму. Сообщение об этом было опубликовано в телеграмм-канале Мash_Siberia.
Неожиданно жильцы дома почувствовали среди ночи неприятный запах и начали кашлять.
На месте происшествия работали специалисты службы радиационной и химической защиты регионального ГУ МЧС. Они сделали замеры воздуха и заметили вредные примеси. В итоге часть жителей дома разошлась по родственникам, а другой части пришлось ночевать в местном ДК.
По последним данным, проблема уже решена. Все жители вернулись домой.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске из-за сообщения о бомбе эвакуировали учеников школы № 94.