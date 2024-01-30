Уфимец Азамат Талхин, дрифтовавший на BMW, стал фигурантом уголовного дела

Как следует из релиза ведомства, в Уфе в ночь с 28 на 29 января, нарушения правила дорожного движения и пренебрегая безопасностью пешеходов и водителей, водители двух легковых автомобилей (BMW. — «Ъ-Уфа») «из хулиганских побуждений» «агрессивно» передвигались по центральным улицам города. Во время движения из окон автомобилей запускали фейерверки. «В ходе поездки один из водителей не справился с управлением и въехал в крытый наземный пешеходный переход», отметили в СКР.



По данным из открытых источников, в автомобилем, который совершил ДТП, управлял уфимец Азамат Талхин, который в соцсетях позиционирует себя как «коуч» и «бизнес-наставник».