Рецидивист признался в серии краж кабеля из домов красноярцев (видео)

Он орудовал в многоквартирных домах на территории Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов города.
С осени 2023 года в дежурную часть поступило несколько сообщений о краже медного кабеля связи из подвальных и технических помещений. Сотрудники полиции установили, что неизвестный с помощью подручных средств срывал замки с дверей, проникал внутрь и воровал кабель. Из-за этого у жителей возникали неполадки с телефонной связью и интернетом.
Злоумышленником оказался 39-летний житель краевого центра, ранее судимый за имущественные преступления.
«Задержанный сознался и рассказал, что краденое сдавал в пункты приема цветных металлов, а вырученные деньги тратил на личные нужды. По примерным подсчетам, в каждом случае было украдено от 5 до 10 кг кабеля, общий ущерб от его противоправных действий устанавливается», — рассказали в МУ МВД.
В отношении фигуранта уже возбудили уголовные дела по 9 эпизодам краж, сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности еще по 4 фактам. Кроме этого, устанавливается его возможная причастность к совершению других преступлений.