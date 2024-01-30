Рецидивист признался в серии краж кабеля из домов красноярцев (видео)

С осени 2023 года в дежурную часть поступило несколько сообщений о краже медного кабеля связи из подвальных и технических помещений. Сотрудники полиции установили, что неизвестный с помощью подручных средств срывал замки с дверей, проникал внутрь и воровал кабель. Из-за этого у жителей возникали неполадки с телефонной связью и интернетом.