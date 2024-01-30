В Уфе мужчина устроил стрельбу в лифте жилого дома

В лифт зашли двое парней и девушка. Один из мужчин нажал на курок и выстрелил, напугав своих спутников, которые стали ругаться и зажимать уши. Двери лифта открылись и молодые люди вышли на втором этаже.
По словам жильцов, они слышали выстрелы и на детской площадке, отметив, что такое происходит уже не в первый раз.
«Башинформ» обратился за комментарием по поводу данного инцидента в пресс-службу МВД по РБ. Как только ответ будет получен, мы его опубликуем.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Уфе на участников опасного дрифта на оживленной улице завели уголовное дело.