Узнал об угоне от ГИБДД: хабаровчанин попал в ДТП на машине приятеля

Оперативники задержали 23-летнего жителя Индустриального района. Раньше его уже привлекали за кражи и грабеж. Он рассказал, что решил прокатиться, пока товарищ спал. Рассчитывал на то, что он ни о чем не узнает, но езда пошла не по плану.