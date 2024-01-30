Узнал об угоне от ГИБДД: хабаровчанин попал в ДТП на машине приятеля

В Хабаровске полицейским удалось раскрыть угон иномарки. За помощью к сотрудникам МВД обратился житель Железнодорожного района, машину которого забрал приятель.
Друзья вместе выпивали на Путевой улице. Пострадавший приехал в гости на машине 1986 года выпуска и оставил ее на ночь во дворе. Застолье закончилось, мужчина уснул. Разбудил его неожиданный звонок.
— Утром его разбудил телефонный звонок госавтоинспектора. Патрульный экипаж вызвали очевидцы на третий Путевой переулок, где произошло дорожно-транспортное происшествие с участием его иномарки. Человек, находившийся за рулем, с места ДТП сбежал, — рассказали в полиции Хабаровска.
Мужчина ключей от машины у себя в вещах не нашел. Как и друга, в квартире их не было.
Оперативники задержали 23-летнего жителя Индустриального района. Раньше его уже привлекали за кражи и грабеж. Он рассказал, что решил прокатиться, пока товарищ спал. Рассчитывал на то, что он ни о чем не узнает, но езда пошла не по плану.
Заведено уголовное дело.