Два человека погибли на пожаре в Канавинском районе

Смертельный пожар произошел в Канавинском районе Нижнего Новгорода 28 января, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, возгорание произошло в ночное время в квартире одного из домов по улице Зеленодольской. На месте пожара были обнаружены тела 48-летней женщины и 45-летнего мужчины. На место происшествия прибыли следователи, организована доследственная проверка. При осмотре тел погибших специалисты не выявили повреждений криминального характера.
— Как основную версию произошедшего следователи СК рассматривают неосторожное обращение с огнем при курении. С целью установления причин пожара назначена пожарно-техническая экспертиза, — говорится в сообщении.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося.