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Два человека погибли на пожаре в Канавинском районе

Следователи выясняют обстоятельства гибели двоих человек на пожаре в Нижнем Новгороде.
Источник: СУ СКР по Нижегородской области

Смертельный пожар произошел в Канавинском районе Нижнего Новгорода 28 января, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, возгорание произошло в ночное время в квартире одного из домов по улице Зеленодольской. На месте пожара были обнаружены тела 48-летней женщины и 45-летнего мужчины. На место происшествия прибыли следователи, организована доследственная проверка. При осмотре тел погибших специалисты не выявили повреждений криминального характера.

— Как основную версию произошедшего следователи СК рассматривают неосторожное обращение с огнем при курении. С целью установления причин пожара назначена пожарно-техническая экспертиза, — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

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