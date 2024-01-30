Два человека погибли на пожаре в Канавинском районе

Смертельный пожар произошел в Канавинском районе Нижнего Новгорода 28 января, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, возгорание произошло в ночное время в квартире одного из домов по улице Зеленодольской. На месте пожара были обнаружены тела 48-летней женщины и 45-летнего мужчины. На место происшествия прибыли следователи, организована доследственная проверка. При осмотре тел погибших специалисты не выявили повреждений криминального характера.