В Прикамье возбудили дело после жестокого избиения 16-летнего подростка

Следователи возбудили уголовное дело после жестокого избиения 16-летнего подростка в Прикамье, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Несовершеннолетний стал жертвой нападения неизвестного мужчины в Березниках 28 января. Злоумышленник жестоко избил его на улице, угрожая при этом убить и отрезать голову. Мама мальчика обратилась в правоохранительные органы. На ситуацию обратил внимание председатель СК РФ Александр Бастрыкин, который поручил региональному СУ СКР возбудить уголовное дело.
«Следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по поручению председателя СК России по факту причинения побоев несовершеннолетнему возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои)», — рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.
Как уточняет следствие, мужчина избил подростка около магазина по улице Юбилейной из хулиганских побуждений. Сейчас сотрудники СКР работают над сбором доказательств и устанавливают все обстоятельства происшествия.