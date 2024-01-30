В Прикамье возбудили дело после жестокого избиения 16-летнего подростка

Несовершеннолетний стал жертвой нападения неизвестного мужчины в Березниках 28 января. Злоумышленник жестоко избил его на улице, угрожая при этом убить и отрезать голову. Мама мальчика обратилась в правоохранительные органы. На ситуацию обратил внимание председатель СК РФ Александр Бастрыкин, который поручил региональному СУ СКР возбудить уголовное дело.