В Новосибирске из-за ночной прогулки ребенка допросят мать

В Новосибирске из-за ночной прогулки ребенка в одиночестве допросят мать. Об этом сообщает издание Сиб.фм.
Инцидент произошел вечером 26 января. Местная жительница Наталья К. гуляла с собакой возле дома № 23 на Геодезической улице. Она заметила ребенка, который бродил по двору в одиночестве.
«Было минут 20 двенадцатого. Мальчику на вид — лет 5 — 6. Я спросила: “почему он гуляет один, и где мама?” Он ответил, что мама дома», — поделилась сибирячка.
Мальчик сказал женщине, что мама его не кормит, потому что не пришли деньги. По словам ребенка, он сам сбежал из дома.
Наталья забеспокоилась и позвонила в полицию. По адресу приехал наряд и забрал ребенка.
«На место выезжали сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые передали несовершеннолетнего законным представителям», — уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку.