На трассе М-5 «Урал» пьяная мать на Toyota Camry вместе с тремя детьми разбилась в аварии

На 1376 километре сотрудники дорожной полиции обнаружили поврежденный подходящий под описание автомобиль. Инспекторы обратили внимание, что в салоне находятся трое детей в возрасте семи, четырех и двух лет. Оказалось, что женщина не справилась с управлением и въехала в столб. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.