На трассе М-5 «Урал» пьяная мать на Toyota Camry вместе с тремя детьми разбилась в аварии

В Буздякском районе Башкирии в ДТП разбилась пьяную женщина с тремя детьми. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
В чат-бот ГИБДД поступило сообщение от неравнодушного гражданина том, что неадекватная автоледи мчится за рулем Toyota Camry по трассе М-5«Урал». Для проверки информации был соориентирован ближайший экипаж ДПС.
На 1376 километре сотрудники дорожной полиции обнаружили поврежденный подходящий под описание автомобиль. Инспекторы обратили внимание, что в салоне находятся трое детей в возрасте семи, четырех и двух лет. Оказалось, что женщина не справилась с управлением и въехала в столб. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Первоначальное освидетельствование 40-летней автоледи показало наличие 1,232 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Впоследствии она отказалась от результата, и ее привлекли к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
— Также были составлены материалы за нарушение правил расположения транспорта на проезжей части дороги и за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, — поведал Севастьянов.