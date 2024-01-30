На предприятии «Содружество-Соя» под Светлым произошёл пожар в одном из цехов

Около 11:30 вторника, 30 января, загорелся соевый продукт в одном из цехов шестиэтажного здания. Эту информацию официально пока не подтвердили. Как передаёт источник, пожару присвоен второй ранг сложности. По предварительным данным, огнём охвачено 10 кв. метров.