На предприятии «Содружество-Соя» под Светлым произошёл пожар в одном из цехов

На предприятии «Содружество-Соя» в посёлке Ижевское под Светлым произошёл пожар. Об этом «Клопс» сообщают источники в экстренных службах региона.
Около 11:30 вторника, 30 января, загорелся соевый продукт в одном из цехов шестиэтажного здания. Эту информацию официально пока не подтвердили. Как передаёт источник, пожару присвоен второй ранг сложности. По предварительным данным, огнём охвачено 10 кв. метров.
На предприятии отказались отвечать на вопросы журналиста. В региональном МЧС пояснили, что на пожаре работают сотрудники, но прокомментировать информацию не смогли. Подробности уточняются.