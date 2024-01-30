Акимат Карагандинской области сделал заявление после взрыва в доме

В акимате напомнили жителям Карагандинской области, что в жилых домах выше двух этажей газовые баллоны запрещены. За это предусмотрен штраф в размере 7 МРП (25 844 тенге), при повторном нарушении — 10 МРП (36 920 тенге).
«Увидели газовый баллон в многоэтажном жилом доме — звоните: (8−7212) 42−11−05 (отдел жилищной инспекции) или 112. В случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с утечкой газа, обращайтесь по телефонам: 104 (Центральная аварийно-диспетчерская служба ТОО “AlemGaz”), 101 или 112», — обратились к жителям области.
Как сообщает акимат, рейды и акции, где рассказывают о пожарной безопасности, проводятся регулярно.
\ «Для жителей устраивают противопожарные инструктажи, раздают памятки. В прошлом году было проведено больше 92 тысяч подворовых обходов, с охватом почти 300 тысяч человек. Для распространения информации используются и социальные сети», — отметили чиновники.
Жителям еще раз напоминают правила безопасности: не используйте газовые баллоны в жилых домах более двух этажей; не производите самовольную газификацию помещений, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры; не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра; не используйте открытый огонь для проверки утечки газа — это нужно делать с помощью мыльного раствора; не допускайте к использованию газовых приборов детей и не оставляйте их без присмотра.