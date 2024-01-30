Акимат Карагандинской области сделал заявление после взрыва в доме

Жителям еще раз напоминают правила безопасности: не используйте газовые баллоны в жилых домах более двух этажей; не производите самовольную газификацию помещений, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры; не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра; не используйте открытый огонь для проверки утечки газа — это нужно делать с помощью мыльного раствора; не допускайте к использованию газовых приборов детей и не оставляйте их без присмотра.