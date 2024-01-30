Пьяные супруги из Челябинска устроили дебош в самолёте из Бангкока

В аэропорту «Кольцово» задержали супругов из Челябинска, которые выпили и стали ругаться в самолёте. Об этом сообщили в ЛО МВД России в воздушной гавани.
Сообщается, что на борт Бангкок — Екатеринбург муж и жена поднялись уже подшофе. В самолёте принялись нарушать общественный порядок, громко ругаться матом, не обращая внимания на замечания других пассажиров и экипажа.
У трапа парочку встретили полицейские. В дежурной части на мужчину и его спутницу оформили протоколы за мелкое хулиганство. Проходить освидетельствование на состояние опьянения супруги отказались. Нарушителям придётся заплатить по тысяче рублей.