В жилом доме в Казахстане взорвался газовый баллон. Пострадали двое узбекистанцев

Замначальника ДЧС Карагандинской области Аманбек Бейсембаев отметил изданию Tengrinews, что cообщение о взрыве поступило 30 января в 00:07. Спасатели вытащили из-под завалов семерых человек, двое из них были мертвы..
«Среди спасенных трое детей. Они были в шоковом состоянии. Сильнее всего пострадали два человека, это граждане Узбекистана, которые проводили в квартире ремонт. Предварительная причина взрыва — неправильная эксплуатация газового баллона. Мы пока не знаем, где они его заправили, как перевозили и так далее. Кто виновен в случившемся, выяснят правоохранительные органы», — рассказал Бейсембаев.
На данный момент двое пострадавших узбекистанцев находятся в больнице, один ребенок — в реанимации. В результате происшествия 12 семей остались без жилья, их разместили во времянках и у родственников. Завалы после взрыва расчищены, в Ботакаре объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба. Для оценки ущерба пострадавшим будет создана специальная комиссия.