В жилом доме в Казахстане взорвался газовый баллон. Пострадали двое узбекистанцев

«Среди спасенных трое детей. Они были в шоковом состоянии. Сильнее всего пострадали два человека, это граждане Узбекистана, которые проводили в квартире ремонт. Предварительная причина взрыва — неправильная эксплуатация газового баллона. Мы пока не знаем, где они его заправили, как перевозили и так далее. Кто виновен в случившемся, выяснят правоохранительные органы», — рассказал Бейсембаев.