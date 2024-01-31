Буксир вывел из дрейфующих льдов в Охотском море танкер «Остров Сахалин»

Российский спасательный буксир «Берингов пролив» вывел из дрейфующих льдов танкер «Остров Сахалин». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил начальник морского спасательного подцентра в Южно-Сахалинске Марк Корженко.
«В 02:50 местного времени танкер “Остров Сахалин” выведен на чистую воду», — рассказал Корженко.
Теперь танкер последует проливами Екатерины и Сангарским по назначению в порт Находка. Уточняется, что буксир «Берингов пролив» следует в порт Корсаков.
Напомним, судно «Остров Сахалин», следовавшее под флагом РФ с Камчатки в Находку, застряло среди дрейфующих льдов в Охотском море в двух десятках километров от японского острова Хоккайдо.
Представитель фирмы ООО «Наяда», владеющей застрявшим в Охотском море танкером «Остров Сахалин», заявил, что проблема сильно преувеличена. По его словам, судно просто снизило скорость и спустилось ближе к водам Японии, чтобы преодолеть образовавшееся в Охотском море ледовое поле.