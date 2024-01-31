Буксир вывел из дрейфующих льдов в Охотском море танкер «Остров Сахалин»

Представитель фирмы ООО «Наяда», владеющей застрявшим в Охотском море танкером «Остров Сахалин», заявил, что проблема сильно преувеличена. По его словам, судно просто снизило скорость и спустилось ближе к водам Японии, чтобы преодолеть образовавшееся в Охотском море ледовое поле.