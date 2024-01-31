В Нижнеудинском районе мужчина убил свою мать деревянной толкушкой

Нижнеудинская межрайонная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. По версии следствия, в ноябре 2023 года в одном из домов ст. Шеберта фигурант поссорился с 54-летней матерью после совместного застолья. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы прокуратуры Иркутской области и СУ СКР по региону.