В Нижнеудинском районе мужчина убил свою мать деревянной толкушкой

Нижнеудинская межрайонная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. По версии следствия, в ноябре 2023 года в одном из домов ст. Шеберта фигурант поссорился с 54-летней матерью после совместного застолья. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы прокуратуры Иркутской области и СУ СКР по региону.
Во время конфликта мужчина избил мать деревянной толкушкой по голове и телу, от ударов потерпевшая скончалась на месте. Пытаясь скрыть следы преступления, злоумышленник перетащил труп в погреб дома, после чего скрылся в Братском районе, где его задержали полицейские. По ходатайству СК фигурант был помещен под стражу.
Напомним, что 44-летнего мужчину приговорили к 16 годам колонии за поджог квартиры и убийство матери его сожительницы в Иркутске. Известно, что фигурант дела решился на преступление в пьяном состоянии после ссоры со своей возлюбленной.