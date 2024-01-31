Два человека погибли и восемь пострадали в страшном ДТП в Самарской области

В результате ДТП оба водителя погибли на месте, еще восемь пассажиров минивэна получили травмы различной степени тяжести, шесть из них были госпитализированы. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП. Прокуратура Большеглушицкого района начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.