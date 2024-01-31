Два человека погибли и восемь пострадали в страшном ДТП в Самарской области

В Самарской области во вторник, 30 января, Большеглушицком районе произошло ДТП. Там столкнулись два автомобиля, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Страшная авария случилась в 23:19 на 98 км трассы А-300. Минивэна Mercedes под управлением 66-летнего водителя выехал на встречную полосу, где и столкнулся лоб в лоб с Lada Granta. За рулем вазовской легковушки находился 44-летний автомобилист.
В результате ДТП оба водителя погибли на месте, еще восемь пассажиров минивэна получили травмы различной степени тяжести, шесть из них были госпитализированы. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП. Прокуратура Большеглушицкого района начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.