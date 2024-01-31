В Перми пожарные спасли из огня домашнего ворона и трех собак

Как сообщили в региональном МЧС, информация о пожаре поступила в 06.42. На место выезжали 33 человека личного состава и 7 единиц техники. Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Пожарным удалось спасти из огненной ловушки домашнего ворона и трех собак из вольера. В результате происшествия никто не пострадал.