Мошенники шлют волгоградцам сообщения от лица сотрудников Роспотребнадзора

Представители территориального управления Роспотребнадзора информировали, что злоумышленники отправляют сообщения от имени сотрудников ведомства, включая его главу, руководителям организаций, общественных объединений и индивидуальным предпринимателям.
В этих сообщениях злоумышленники просят от адресатов всяческого содействия человеку, который должен в ближайшее время им позвонить, или требуют перейти по предоставленной ссылке.
Важно не следовать инструкциям мошенников, если приходят подобные сообщения. Не нужно верить звонкам от якобы сотрудников правоохранительных органов, это аферисты. Если вы столкнулись с попыткой мошенничества, рекомендуется обратиться в полицию и сообщить о произошедшем.