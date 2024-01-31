Мошенники шлют волгоградцам сообщения от лица сотрудников Роспотребнадзора

Важно не следовать инструкциям мошенников, если приходят подобные сообщения. Не нужно верить звонкам от якобы сотрудников правоохранительных органов, это аферисты. Если вы столкнулись с попыткой мошенничества, рекомендуется обратиться в полицию и сообщить о произошедшем.