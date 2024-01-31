Новосибирцев обвинили в убийстве по предварительному сговору

Заместитель прокурора Новосибирской области Александр Рудь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Их обвиняют в убийстве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем, и в разбое.
По версии следствия, 11 февраля 2023 года обвиняемые встретили на улице Котовского незнакомого потерпевшего и стали совместно распивать алкоголь.
Между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемые нанесли не менее 13 ударов кулаками, ногами по голове и туловищу потерпевшего. А также похитили мобильный телефон и 14 тысяч рублей у него, после чего скрылись с места происшествия.
Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался от полученных телесных повреждений.
В данный момент уголовное дело направлено в Новосибирский областной суд. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Напомним, что Новосибирск признали самым криминальным городом в России.