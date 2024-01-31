Новосибирцев обвинили в убийстве по предварительному сговору

Между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемые нанесли не менее 13 ударов кулаками, ногами по голове и туловищу потерпевшего. А также похитили мобильный телефон и 14 тысяч рублей у него, после чего скрылись с места происшествия.