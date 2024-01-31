Прокуроры предупредили новосибирцев об опасности финансовой пирамиды «Слово пацана»

Комбинаторы использовали популярный российский сериал «Слово пацана» для построения финансовой пирамиды. Об этом ранее сообщили в Сибирском главном управлении Банка России.
Идея заключалась в предложении организаторов сделать взнос в криптовалюте, обычно не менее 10 долларов. Взамен участники пирамиды получали специальные токены, которые были подобны криптовалюте, но имели собственную ценность внутри проекта. Гарантировалось, что эти токены якобы постоянно увеличивают свою стоимость, согласно убеждениям организаторов, до 25% в день. После этого, как заверяли комбинаторы, можно продать токены и получить высокую прибыль. Как и во многих подобных схемах, чем больше людей присоединялось к проекту, тем быстрее цена «пацанской» криптовалюты росла.
Однако вскоре в Банке России проинформировали, что у создателей новой финансовой структуры отсутствует лицензия на осуществление подобной деятельности. Теперь данный факт подтвердили и в прокуратуре. Кроме того, были приняты меры к блокировке ресурсов пирамиды.
— Создатели интернет-сайта предлагают гражданам оплатить взнос в криптовалюте в обмен на токены с обещанием ежедневного роста их цены. В настоящее время Роскомнадзором Российской Федерации доступ к указанному интернет-ресурсу ограничен. Сообщаем, что право на привлечение инвесторов есть только у финансовых организаций, получивших лицензию Банка России, проверить действительность которой можно в реестре регулятора. Призываем быть бдительными и не поддаваться уловкам мошенников, — подчеркнули в прокуратуре Новосибирской области.