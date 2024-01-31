Прокуроры предупредили новосибирцев об опасности финансовой пирамиды «Слово пацана»

Идея заключалась в предложении организаторов сделать взнос в криптовалюте, обычно не менее 10 долларов. Взамен участники пирамиды получали специальные токены, которые были подобны криптовалюте, но имели собственную ценность внутри проекта. Гарантировалось, что эти токены якобы постоянно увеличивают свою стоимость, согласно убеждениям организаторов, до 25% в день. После этого, как заверяли комбинаторы, можно продать токены и получить высокую прибыль. Как и во многих подобных схемах, чем больше людей присоединялось к проекту, тем быстрее цена «пацанской» криптовалюты росла.