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Экс-премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к 14 годам тюрьмы за коррупцию

Пакистанский суд приговорил бывшего премьер-министра страны, основателя партии «Техрик-и-Инсаф» Имрана Хана и его жену Бушру Биби к 14 годам тюрьмы по делу о коррупции. Об этом сообщила местная газета Dawn.
Imran Ahmed Khan
Источник: Reuters

Уголовное дело против экс-премьера связано с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахана. Хану и его супруге запретили занимать госдолжности в течение 10 лет, а также назначили штраф на сумму 787 млн рупий ($9,4 млн) каждому.

Приговор вынесли за восемь дней до всеобщих выборов, назначенных на 8 февраля. Вчера, 30 января, Имран Хан и экс-глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши были приговорены к 10 годам тюремного заключения по обвинению в нарушении закона о гостайне.

Лаура Кеффер