Экс-премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к 14 годам тюрьмы за коррупцию

Уголовное дело против экс-премьера связано с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахана. Хану и его супруге запретили занимать госдолжности в течение 10 лет, а также назначили штраф на сумму 787 млн рупий ($9,4 млн) каждому.