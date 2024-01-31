Экс-премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к 14 годам тюрьмы за коррупцию

Уголовное дело против экс-премьера связано с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахана. Хану и его супруге запретили занимать госдолжности в течение 10 лет, а также назначили штраф на сумму 787 млн рупий ($9,4 млн) каждому.
Приговор вынесли за восемь дней до всеобщих выборов, назначенных на 8 февраля. Вчера, 30 января, Имран Хан и экс-глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши были приговорены к 10 годам тюремного заключения по обвинению в нарушении закона о гостайне.
Лаура Кеффер