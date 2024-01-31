Коттедж, гараж и легковушка сгорели под Бором

Жилой дом, гараж и автомобиль сгорели под Бором 31 января, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о пожаре на улице Карла Маркса в поселке Октябрьский поступило около часа ночи. По приезду на место происходило открытое горение жилого дома, пристроенного гаража и автомобиля.
Погибших и пострадавших нет. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС, который устанавливает причины произошедшего.
К тушению пожара привлекались 21 человек и 7 единиц спецтехники.