На Кубани кровля горящего дома обрушилась на легковой автомобиль

В хуторе Казачий на улице Первомайской кровля горящего дома обрушилась на легковой автомобиль. Информация о происшествии появилась в телеграм-канале пожарной охраны Кавказского района.
Пожар случился ночью 31 января. Изначально в МЧС поступил сигнал о возгорании вагончика. Прибывшие спасатели выяснили, что загорелся частный дом на площади 36 «квадратов».
В 01:41 пожар локализовали, а полностью потушили — в 02:11. Погибших и пострадавших нет.
Напомним, ранее в краснодарской станице Елизаветинской сгорел двухэтажный дом с мансардой. Сигнал о возгорании на Политехническом проспекте в СНТ Криница поступил диспетчеру 31 января в 05:09. В 05:58 локализовали пожар на площади 120 «квадратов». Полностью потушили огонь в 07:09.