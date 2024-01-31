На Кубани кровля горящего дома обрушилась на легковой автомобиль

Напомним, ранее в краснодарской станице Елизаветинской сгорел двухэтажный дом с мансардой. Сигнал о возгорании на Политехническом проспекте в СНТ Криница поступил диспетчеру 31 января в 05:09. В 05:58 локализовали пожар на площади 120 «квадратов». Полностью потушили огонь в 07:09.