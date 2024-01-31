В Свердловской области загорелся цех с паллетами. Пожар случился в Карпинске днем 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Площадь пожара достигла 800 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания эвакуировались десять человек. Информации о пострадавших в огне не поступало.
— На месте работают 33 специалиста и девять единиц техники. Тушение продолжается, — рассказали в МЧС.
Ранее в Арамиле произошел пожар в цехе по производству еды для сети «Жизньмарт». Возгорание произошло утро 29 января. К счастью, в огне никто не пострадал. Как сообщил «КП-Екатеринбург» владелец продуктовой сети Иван Зайченко, оценить сумму причиненного ущерба пока нельзя. Причины пожара сотрудникам также пока неизвестны.
— Из позиций, которые производились в цехе, это три вида люля-кебаб, один вид шашлыка и долмы. Фабрика не наша, это наш поставщик. Объем продаж его продукции около 1%, — рассказал Зайченко.