Губернатор Петербурга сообщил об инциденте на Глухоозерском шоссе

В сообщении говорится, что ночью жители кварталов в окрестностях Глухоозерского шоссе слышали громкий хлопок. В результате происшествия пострадавших нет, существенного ущерба имуществу не причинено, уточнил губернатор. Он отметил, что идет расследование.
Ранее «Фонтанка» сообщила, что в ночь на 31 января Петербург атаковал беспилотник. Его подбили при помощи ЗРК «Триумф», но он долетел до нефтеперерабатывающего завода «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе. Там он упал, что привело к возгоранию нескольких цистерн. Пожар потушили.