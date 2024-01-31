Губернатор Петербурга сообщил об инциденте на Глухоозерском шоссе

Ранее «Фонтанка» сообщила, что в ночь на 31 января Петербург атаковал беспилотник. Его подбили при помощи ЗРК «Триумф», но он долетел до нефтеперерабатывающего завода «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе. Там он упал, что привело к возгоранию нескольких цистерн. Пожар потушили.