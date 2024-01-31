Под Волгоградом молодого парня убило током прямо на работе

20-летний парень получил смертельный удар током в городе Волжский. Все произошло в разгар рабочего дня во время прокладки кабеля.
Как рассказала старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СКР в Волгоградской области Дарья Буянова, предварительно установлено, что между мужчиной и индивидуальным предпринимателем существовала устная договоренность о прокладке кабеля через металлическую арку. Она проходит над проезжей частью улицы Александрова. При монтаже кабеля на металлической арке электрик по неосторожности зацепил электрические провода, проходящие выше арки.
От удара током парень упал вниз. По факту гибели молодого мужчины организована проверка, точные обстоятельства его гибели устанавливаются.