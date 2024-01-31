Под Волгоградом молодого парня убило током прямо на работе

Как рассказала старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СКР в Волгоградской области Дарья Буянова, предварительно установлено, что между мужчиной и индивидуальным предпринимателем существовала устная договоренность о прокладке кабеля через металлическую арку. Она проходит над проезжей частью улицы Александрова. При монтаже кабеля на металлической арке электрик по неосторожности зацепил электрические провода, проходящие выше арки.