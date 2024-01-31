Экспертиза подтвердила, что Ил-76 сбили ракетой западного производства

Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но после появления данных о пленных на борту удалили с сайтов эту информацию. Позднее Киев косвенно признал, что сбил самолет: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о его пролете. Кроме того, Генштаб ВСУ после сообщений о поражении борта заявил, что продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении.