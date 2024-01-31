Нижегородец вымогал 5 млн рублей и подбрасывал жертве останки птиц

По ее данным, неоднократно судимый рецидивист анонимно шантажировал потерпевшую и ее родственников с сентября 2023 года, требуя деньги.



Госпожа Волк отметила, что вымогатель запугивал нижегородку разными способами. «Он посылал в рабочий офис женщины неизвестных людей, подбрасывал к двери квартиры части тела птиц, писал угрозы в мессенджере. При этом с помощью нанятого специалиста пытался обеспечить анонимность отправляемых сообщений», — уточнила Ирина Волк.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о вымогательстве по ст. 163 УК РФ. Он арестован, полиция и сотрудники управления ФСБ по Нижегородской области проверяют его на причастность к другим преступлениям.



Владимир Зубарев.