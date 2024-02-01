Пожар в девятиэтажке произошел на бульваре Рябикова в Иркутске ночью 1 февраля

В 00.57 сегодня, 1 февраля, на бульваре Рябикова в Иркутске произошло возгорание в 9-этажном доме. В 01.16 возгорание было ликвидировано, никто не пострадал, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по Иркутской области.
На ликвидацию пожара привлекались 14 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники.
Напомним, что сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Свободы в Тайшете поступило на телефон «101» в 18.30 29 января. Для тушения привлекались три пожарных расчёта с автолестницей. До прибытия огнеборцев эвакуировались 15 человек.