Пожар в девятиэтажке произошел на бульваре Рябикова в Иркутске ночью 1 февраля

Напомним, что сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Свободы в Тайшете поступило на телефон «101» в 18.30 29 января. Для тушения привлекались три пожарных расчёта с автолестницей. До прибытия огнеборцев эвакуировались 15 человек.