В Новосибирске мужчина в медицинской маске напал на сотрудницу организации микрозаймов

По словам правоохранителей, чтобы скрыть лицо, мужчина надел медицинскую маску. Придя в офис финансовой организации, он достал предмет похожий на нож и, угрожая им, потребовал у сотрудницы отдать ему деньги. Получив от нее 120 тысяч рублей, краснодарец скрылся с места преступления.
Прибывшие в офис сотрудники полиции изъяли запись с камеры видеонаблюдения, запечатлевшую момент совершения противоправных действий и отправили ее эксперту-креминалисту, который установил личность подозреваемого.
«В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления МВД России по городу Новосибирску совместно с коллегами из Отдела полиции № 7 “Ленинский” установили пути отхода подозреваемого, отсмотрев несколько городских камер. В течение нескольких суток оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения. Мужчина находился в арендованной квартире дома, расположенного в Ленинском районе города», — рассказали правоохранители.
На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Подозреваемый дал признательные показания. На данный момент ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мы писали о том, что рядовой из Новосибирска напал на сотрудницу микрозаймов.
Иван Быкадоров.