В Новосибирске мужчина в медицинской маске напал на сотрудницу организации микрозаймов

По словам правоохранителей, чтобы скрыть лицо, мужчина надел медицинскую маску. Придя в офис финансовой организации, он достал предмет похожий на нож и, угрожая им, потребовал у сотрудницы отдать ему деньги. Получив от нее 120 тысяч рублей, краснодарец скрылся с места преступления.