Ночной пожар на Восточном рынке Краснодара потушили к утру. Торговый павильон на улице Стасова загорелся после 21:00 31 января.
«В 21:51 к месту прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Они установили, что произошло загорание торгового павильона на территории Восточного рынка на площади 250 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
В 22:54 пожарные локализовали огонь на площади 300 квадратных метров. В 01:18 огнеборцы приступили к ликвидации последствий пожара.
Всего к тушению пожара от РСЧС привлекалась 57 человек и 25 единиц техники. От МЧС России пожар тушили 36 человек личного состава и 17 единиц техники.
Погибших и пострадавших в пожаре не было.