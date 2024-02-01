Волгоградцы перевели телефонным аферистам 7 миллионов рублей

Жители Волгоградской области продолжают перечислять крупные суммы денег телефонным мошенникам. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, за сутки волгоградцы обогатили злоумышленников на 7 миллионов рублей. Чаще всего люди мечтают обогатиться за счет инвестирования собственных средств. Так, 36-летняя сотрудница одной из организаций Урюпинского района отдала преступникам 3,2 миллиона рублей.