В Петербурге полиция ищет, кому четверо отдали более 20 млн. В числе обедневших — банкрот из Испании

Житель Испании попросил петербургскую полицию отыскать аферистов, обманувших его под предлогом инвестиций. Пенсионерка из Калининского района потеряла миллионы и веру в брокеров быстрее.
Электронное обращение от 77-летнего мужчины, зарегистрированного в Приморском районе города, но в последнее время проживающего в Испании, в полицию поступило накануне вечером, стало известно «Фонтанке». С апреля по декабрь прошлого года по чужому наущению заявитель перевёл на счета брокерской компании без малого 5,3 миллиона рублей. Вместо прибыли получил убыток — деньги ему никто не вернул.
СПАРК знает заявителя как индивидуального предпринимателя, который возглавлял несколько фирм в Петербурге. В 2021 году решением Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти он был признан банкротом.
Его ровесница с проспекта Науки потеряла на инвестициях 4,5 млн рублей. С конца октября её учили, куда и сколько вкладывать, в беседах по телефону.
65-летняя инженер-проектировщик с проспекта Славы перевела 5,8 млн после телефонных разговоров с незнакомцами, представлявшимися сотрудниками ФСБ. За последние три дня января женщину убедили взять кредит, чтобы избавиться от финансовых обязательств, которые на неё якобы повесили мошенники.
77-летней пенсионерке с Лесного проспекта телефон обрывали с 15 января. Собеседник отрекомендовался сотрудником полиции, наговорил о подозрительных операциях со вкладами и убедил переложить деньги на будто бы безопасный счёт. 27 января петербурженка встретилась в торговом комплексе в Рыбацком с немолодой незнакомкой, которой передала рубли, доллары и евро. Ещё 600 тысяч позже отдала у своего дома. Всего она лишилась 5,5 млн рублей.
По заявлениям женщин возбуждены дела о мошенничестве, после обращения мужчины проводится проверка.