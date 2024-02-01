В Петербурге полиция ищет, кому четверо отдали более 20 млн. В числе обедневших — банкрот из Испании

77-летней пенсионерке с Лесного проспекта телефон обрывали с 15 января. Собеседник отрекомендовался сотрудником полиции, наговорил о подозрительных операциях со вкладами и убедил переложить деньги на будто бы безопасный счёт. 27 января петербурженка встретилась в торговом комплексе в Рыбацком с немолодой незнакомкой, которой передала рубли, доллары и евро. Ещё 600 тысяч позже отдала у своего дома. Всего она лишилась 5,5 млн рублей.