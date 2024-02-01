Паллеты, бумага и краска: в МЧС установили причину пожара на территории «Балтрыбстроя» на Камской (фото)

Задымление на территории «Балтрыбстроя» на Камской произошло из-за возгорания паллетов, бумаги и краски. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Инцидент произошёл в одном из складских помещений, а общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Спасатели эвакуировали три ресивера от компрессорного оборудования.
"Благодаря профессиональным действиям огнеборцев МЧС России были спасены автомобиль, электрокар и промышленное оборудование.
В тушении огня участвовали 28 сотрудников МЧС. Причины возгорания устанавливают органы дознания.
Ночью в Калининграде загорелись склады на ул. Камской, огонь охватил здание в 100 «квадратов».