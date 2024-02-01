В Новосибирске похитили из кафе 16-летнего подростка и вымогали у него деньги

Удалось установить, что вечером 18 декабря 2023 года подозреваемые встретили незнакомца в одном из кафе в Железнодорожном районе Новосибирска. Они применили насилие и вывели потерпевшего из кафе, посадили его в машину. Затем они потребовали у несовершеннолетнего передать им деньги, похитили средства с карты и скрылись с места преступления. Прокуратура контролирует ход и результаты дела.