Певца Shaman попросили проверить на ЛГБТ*-пропаганду

Активист Ян Коробков попросил проверить на ЛГБТ-пропаганду клип Ярослава Дронова «Я русский». По словам активиста, его смущают некоторые моменты в видео.
Коробков считает, что подведенные глаза «Шамана» могут противоречить концепции традиционных ценностей, которые развивают в России. Ведь, выступая с макияжем, Ярослав создает образ русского человека как гомосексуала, считает активист. Кроме того, Коробков усмотрел в клипе оскорбление чувств верующих в моменте звучания аудиодорожки с колокольным звоном. По словам активиста, он испытал моральный стыд от просмотра видео, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости» (18+).
Официальный представитель МВД Ирина Волк опровергла сообщения о том, что ведомство проводит проверку в отношении певца.
«Могу ответственно заявить: у полиции нет вопросов ни к самому Ярославу, ни к его творчеству», — написала Волк в телеграм-канале (18+).
*Организация признана экстремистской и запрещена в России.