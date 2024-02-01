Певца Shaman попросили проверить на ЛГБТ*-пропаганду

Коробков считает, что подведенные глаза «Шамана» могут противоречить концепции традиционных ценностей, которые развивают в России. Ведь, выступая с макияжем, Ярослав создает образ русского человека как гомосексуала, считает активист. Кроме того, Коробков усмотрел в клипе оскорбление чувств верующих в моменте звучания аудиодорожки с колокольным звоном. По словам активиста, он испытал моральный стыд от просмотра видео, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости» (18+).