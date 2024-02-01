МВД Беларуси назвало три популярных мессенджера, используемых мошенниками

В Министерстве внутренних дел назвали три самых популярных мессенджера, которые используют мошенники для обмана белорусов. Подробности во время пресс-конференции рассказал начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев.
По его словам, мошенники с белорусами в большинстве случаев общаются именно в мессенджерах. Он акцентировал внимание на том, что с большим отрывом лидирует Telegram, уточнив, что следом за ним идут еще два мессенджера — это WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена), Viber.
— Кроме этого, преступники активно используют социальную сеть «ВКонтакте», — заявил Ковалев.
Также он обратил внимание на то, что среди способов кибермошенничеств преобладают следующие. Речь идет про продажу несуществующего товара на различных онлайн-ресурсах. Также белорусов обманывают под предлогом вложения средств в криптопалюту или же сделок с ней на несуществующих биржах. Ковалев заметил, что остаются актуальными и звонки мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, а также банков.
Кроме того, Ковалев сказал, что нередко мошенники представляются знакомыми потерпевших. Так, взломав их учетные записи в соцсетях или же мессенджерах, злоумышленники просят одолжить деньги. По его словам, для подобных схем часто создаются страницы-клоны.