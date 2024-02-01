МВД Беларуси назвало три популярных мессенджера, используемых мошенниками

По его словам, мошенники с белорусами в большинстве случаев общаются именно в мессенджерах. Он акцентировал внимание на том, что с большим отрывом лидирует Telegram, уточнив, что следом за ним идут еще два мессенджера — это WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена), Viber.