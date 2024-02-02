В Ростовской области четырех подростков спасли с дрейфующей льдины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев — РИА Новости. Спасатели сняли четырех подростков с дрейфующей льдины в акватории Таганрогского залива, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
По его словам, около 20.00 мск четверга в службу спасения поступил вызов о том, что в районе лодочной станции «Михайловская» около Таганрога ветром оторвало от берега и уносит льдину с детьми. Четверо подростков решили прогуляться, но не учли переменчивость погоды — льдину отнесло от берега на 100 метров.
«Катером на воздушной подушке дивизиона погранично-сторожевых катеров все четверо были доставлены на берег», — сказал представитель ведомства.
Всю спасательную операцию подростки находились на телефонной связи с диспетчером МЧС России. На берегу их ждала карета скорой помощи, медицинская помощь никому не понадобилась.