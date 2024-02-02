Еще несколько минут — и не спасли бы: хабаровские пожарные всю ночь тушили дом, в котором жили пенсионеры

Когда на место приехали огнеборцы, крыша уже была охвачена огнем. Пламя перекинулось на веранду, пристроенную к дому. Локализовать огонь удалось в течение часа, а вот полностью потушить его удалось только к шести часам утра. На место выезжали 14 человек и три единицы техники.