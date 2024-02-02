Еще несколько минут — и не спасли бы: хабаровские пожарные всю ночь тушили дом, в котором жили пенсионеры

Ночью 2 февраля в Хабаровске загорелся частный дом. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 02:11. Полыхало здание в переулке Смежный, в котором жила семейная пара.
Когда на место приехали огнеборцы, крыша уже была охвачена огнем. Пламя перекинулось на веранду, пристроенную к дому. Локализовать огонь удалось в течение часа, а вот полностью потушить его удалось только к шести часам утра. На место выезжали 14 человек и три единицы техники.
— В результате пожара сгорела крыша дома, частично обгорели потолочные перекрытия и веранда. Люди смогли спастись. В больницу каретой скорой помощи был доставлен хозяин дома, мужчина 1963 года рождения. Он получил ожоги тела, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Извещателя в доме не было. А прибор бы мог спасти здоровье и имущество жильцов. Сейчас Госпожарнадзор проводит проверку и выясняет причины возгорания.