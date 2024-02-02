В Иркутске завели уголовное дело после отравления шаурмой 16 человек

В Иркутске массово отравились шаурмой 16 человек. На плохое самочувствие пожаловались 12 жителей Ленинского округа и четверо — из других частей города. Причем, известно, что 12 человек покупали продукт в одном из общепитов Ленинского округа. Предварительный диагноз — пищевая инфекция. Из-за нее в больницу попали девять взрослых и два ребенка. Следком и Прокуратура Приангарья организовали проверки по факту произошедшего.