В Иркутске завели уголовное дело после отравления шаурмой 16 человек

В Иркутске массово отравились шаурмой 16 человек. На плохое самочувствие пожаловались 12 жителей Ленинского округа и четверо — из других частей города. Причем, известно, что 12 человек покупали продукт в одном из общепитов Ленинского округа. Предварительный диагноз — пищевая инфекция. Из-за нее в больницу попали девять взрослых и два ребенка. Следком и Прокуратура Приангарья организовали проверки по факту произошедшего.
— Следователи допрашивают свидетелей и потерпевших, а также проверяют точки общественного питания, — говорят в СУ СК России по Иркутской области.
Кроме того, завели уголовное дело после произошедшего. Прокуратура проконтролирует качество санитарно- эпидемиологического расследования, которое проводит Роспотребнадзор, а также проверит законность принятых следователями решений.