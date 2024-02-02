Пермяк отправился в колонию на 12 лет после убийства на почве ревности

«21 сентября 2023 года 21-летний пермяк находился в комнате со своей сожительницей. Во время ссоры, которая началась на почве ревности, он ударил женщину кулаком по лицу, а потом нанёс ей многочисленные удары ножом», — рассказали в СКР по Пермскому краю.