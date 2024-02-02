Пермяк отправился в колонию на 12 лет после убийства на почве ревности, сообщили в СКР Прикамья.
Преступление мужчина совершил в Кировском районе города.
«21 сентября 2023 года 21-летний пермяк находился в комнате со своей сожительницей. Во время ссоры, которая началась на почве ревности, он ударил женщину кулаком по лицу, а потом нанёс ей многочисленные удары ножом», — рассказали в СКР по Пермскому краю.
Пострадавшая скончалась на месте. Суд приговорил убийцу к 12 годам колонии строгого режима.
Ранее perm.aif.ru писал, что нетрезвый житель Московской области набросился на мужчин в Перми. Одному из них он нанёс удар ножом в шею. Пострадавший умер. Это произошло в Мотовилихе.