Милиция задержала 35-летнего педофила в Могилеве

МИНСК, 2 фев — Sputnik. Педофил был задержан сотрудниками милиции в Могилеве, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Жителя Могилевского района, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, выявили оперативники по противодействию торговле людьми.
Как было установлено, летом прошлого года на улице мужчина познакомился с девятилетней девочкой. Под предлогом угощения он заманил ребенка в подъезд и подверг сексуальному насилию.
В настоящее времени правоохранителям уже известно о четырех жертвах педофила, их возраст составляет от 8 до 12 лет.
Уточняется, что фигурант не только совершал половые преступления, но также занимался изготовлением порнографических материалов с изображением детей.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Правила безопасности
В МВД напомнили родителям, что детям необходимо знать правила безопасности.
Им следует объяснить, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, а также соглашаться на предложения куда-либо с пойти или сесть в машину, брать подарки.
При подозрении о совершении преступления в отношении ребенка родителям следует немедленно сообщить об этом в милицию.