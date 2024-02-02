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Милиция задержала 35-летнего педофила в Могилеве

Фигурант не только совершал половые преступления, но и изготавливал порнографические материалы с изображением детей.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 фев — Sputnik. Педофил был задержан сотрудниками милиции в Могилеве, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Жителя Могилевского района, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, выявили оперативники по противодействию торговле людьми.

Как было установлено, летом прошлого года на улице мужчина познакомился с девятилетней девочкой. Под предлогом угощения он заманил ребенка в подъезд и подверг сексуальному насилию.

В настоящее времени правоохранителям уже известно о четырех жертвах педофила, их возраст составляет от 8 до 12 лет.

Уточняется, что фигурант не только совершал половые преступления, но также занимался изготовлением порнографических материалов с изображением детей.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Правила безопасности

В МВД напомнили родителям, что детям необходимо знать правила безопасности.

Им следует объяснить, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, а также соглашаться на предложения куда-либо с пойти или сесть в машину, брать подарки.

При подозрении о совершении преступления в отношении ребенка родителям следует немедленно сообщить об этом в милицию.